Motorista embriagado atropela família e mata bebê de 11 dias no Rio

247 - Um motorista embriagado atingiu um casal de estudantes de 16 anos e matou o filho deles, um bebê de 11 dias, na Rodovia Rio-Santos (BR-101), altura de Itaguaí, na Baixada Fluminense (RJ). O acidente aconteceu nesse domingo (24). Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fizeram um teste do bafômetro em Flavio Renavato Simão, de 40 anos, e constaram uma concentração de 0.86 mg/L de álcool no sangue dele.

Thayna da Silva e Souza e Brendom Diniz Ferreira haviam acabado de sair de casa, empurrando Bernardo no carrinho. O casal ia para o aniversário de uma prima. Os relatos foram publicados em reportagem do jornal Extra (RJ).

"Vizinhos nos contaram que o carro estava parado no acostamento, mas de repente o cara acelerou por engano e acertou todo mundo. Ele tinha bebido e fez essa tragédia, acabou com a nossa família. Minha filha não consegue lembrar de nada o que aconteceu. Está toda machucada, cheia de dores e com dificuldades para levantar e andar", contou a mãe da estudante, uma dona de casa, de 34 anos.

De acordo com o registro feito na 52a DP (Nova Iguaçu), central de flagrantes da região, após o atropelamento, o motorista dirigiu por cerca de quatro quilômetros, durante oito minutos, com Brendom preso no pára-brisa dianteiro. Ele teria tentado fazer zigue-zague e dar cavalinho de pau para que o jovem caísse do carro, mas não conseguiu e, por consequência, teria entrado com ele no Hospital Municipal São Francisco Xavier. Foi preso por policiais militares no estacionamento da unidade de saúde.

Nos depoimentos, os PMs contaram que, após o impacto da batida, Thayna foi parar em um matagal, a dois metros de distância.

Em audiência de custódia, o juiz Antônio Lucheso converteu a prisão em flagrante do motorista em preventiva, conforme pedido feito pelo promotor Bruno Guimarães.

