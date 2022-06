Motoristas de ônibus rejeitam proposta e ameaçam greve na terça-feira em São Paulo

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - Motoristas e cobradores de ônibus do município de São Paulo decidiram entrar em greve na terça-feira (14), depois de novo impasse nas negociações salariais. Mas ainda aguardam proposta das empresas da capital.

A decisão foi tomada em assembleia realizada na tarde de sexta (10), diante da sede do sindicato da categoria (Sindmotoristas), no bairro da Liberdade, na região central. Um dia antes, o sindicato patronal apresentou proposta de reajuste de 10%, em parcela única, mas em outubro. A anterior incluía o mesmo percentual, só que parcelado em três vezes. A data-base é 1º de maio.

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) marcou audiência de conciliação para segunda-feira. “Estamos indignados com a intransigência dos patrões que insistem em ignorar as reivindicações dos trabalhadores, que nada mais são do que um reajuste equivalente à inflação”, afirmou o presidente em exercício do sindicato, Valmir Santana da Paz, o Sorriso.

Na última sexta-feira (3), os trabalhadores suspenderam greve marcada para o início desta semana após intermediação da Justiça do Trabalho. Eles reivindicam 12,47%, que corresponde à variação do INPC-IBGE nos últimos 12 meses, até abril, véspera da data-base. Também querem aumento real, participação nos lucros ou resultados (PLR), reajuste no vale-refeição e melhorias no plano de saúde, entre outros itens.

