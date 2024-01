Motoristas ficam mais de 10h no trânsito por causa dos temporais no Rio

Apoie o 247

247 - Motoristas disseram que ficaram mais de 10 horas no trânsito por causa do bloqueio da Rodovia Washington Luís (BR-040) na altura da Reduc, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, no sentido Rio. Temporais afetam o tráfego de veículos e o sistema de transporte no município.

Agentes de trânsito improvisaram uma pista reversível na pista central. Muretas foram quebradas para permitir o retorno de alguns veículos. Pelo menos 11 pessoas morreram na região metropolitana, o que fez o prefeito do Rio, Eduardo Paes, decretar estado de emergência. Estações de metrô foram fechadas e a Avenida Brasil bloqueada. Moradores também relataram muitas perdas materiais. >>> Claudio Castro suspende férias e retorna ao Rio de Janeiro

Às 19h, a concessionária responsável pela administração da via informou que o acesso à pista reversível da BR-040, no km 109, tinha retenção de 4km para quem seguia no sentido Rio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, motoristas que estavam retidos mais adiante, próximos ao alagamento do km 113 na Reduc, já teriam deixado o trecho saindo pela contramão, com apoio da PRF.

