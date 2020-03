Motoristas que fizeram carreata contra isolamento são multados e pedem ajuda fazendo vaquinha

247- Apoiados pelo discurso de Bolsonaro, diversos manifestantes fizeram uma carreata, nessa sexta-feira (27), em Belo Horizonte contra as medidas de isolamento social para prevenção do coronavírus. Com o lema “O Brasil não pode parar”, os participantes se reuniram na porta da PBH, na avenida Afonso Pena. A informação é do Portal BHAZ.

No entanto, a Guarda Municipal informa por meio de nota que multou 50 veículos que estiveram no ato, por desacordo com as leis. “A Prefeitura esclarece ainda que o mesmo procedimento será adotado em movimentos que descumprirem a legislação”, acrescenta.

Pelas redes sociais tem sido divulgado um financiamento coletivo atribuído ao ativista Júlio Hubner. Com o objetivo de levantar uma “Ajuda aos manifestantes multados por Kalil”, a vaquinha tem a meta de arrecadar R$ 25 mil. Até o fechamento dessa reportagem, o financiamento havia recebido somente uma doação, no valor de R$ 50.