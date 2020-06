Movimentos, artistas, intelectuais e parlamentares assinam carta denunciando grave crise no Rio

Movimentos populares, artistas, intelectuais e parlamentares lançaram a “Carta da cidade do Rio de Janeiro em defesa da vida", com o objetivo de denunciar “a grave crise sanitária, econômica, social e política que o Estado enfrenta” edit

Leia a íntegra do documento:

O Rio passou a China em número de mortes em decorrência do novo coronavírus. A "Carta da cidade do Rio de Janeiro em defesa da vida" apresenta um panorama da grave crise sanitária, econômica, social e política que atravessamos, indica a necessidade de construção de um programa democrático e popular suprapartidário para superação dos problemas do Rio, além de apontar medidas imediatas a serem tomadas pelo poder público. O documento tem como eixo central a defesa da vida a partir da política de isolamento social e da proteção socioeconômica dos setores vulnerabilizados, apontada pela Fiocruz e a UFRJ.

Assinam o documento lideranças de movimentos populares, artistas, intelectuais e parlamentares como o vereador Reimont, o deputado federal Marcelo Freixo, a deputada federal Benedita da Silva, a deputada federal Jandira Feghali, o deputado federal Alessandro Molon, a atriz Camila Pitanga, o ator Wagner Moura, a atriz Letícia Sabatella, a escritora Conceição Evaristo, o teólogo Leonardo Boff, o diplomata Celso Amorim, a atriz Dira Paes e outros.

