Movimentos populares ocupam ruas de São Paulo pela vitória de Lula no 1º turno das eleições

A militância da Central de Movimentos Populares (CMP) e diversas organizações que compõem as Brigadas de Agitação e Propaganda, como o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e a União Nacional por Moradia Popular (UNPM), ocupam, nesta reta final da campanha eleitoral, as principais ruas do centro de São Paulo com o objetivo de eleger Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República no 1º turno das eleições. Até o próximo sábado (01/10), movimentos populares prometem uma série de ações de mobilização na capital paulista batizada como “Arrancada da Vitória”.

Nesta quarta-feira (28), mesmo com o dia chuvoso em São Paulo, militantes estiveram em frente à Catedral da Sé fazendo bandeiraços e, na ocasião, ecoaram palavras de ordem dizendo aos eleitores que passavam pelo local que Lula tem o melhor e mais completo plano de governo para recolocar o Brasil no rumo do desenvolvimento econômico e social, com geração de emprego e combate às desigualdades socais. As ruas do bairro do Grajaú, na Zona Sul de São Paulo, também foram tomadas neste dia frio em São Paulo por militantes da CMP em um esforço coletivo para diminuir a abstenção de votos e levar os brasileiros e brasileiras a votarem em Lula e derrotar Bolsonaro neste domingo (02). Já era fim de tarde, quando os movimentos populares cantavam “olê, olê, olá, Lula, Lula', dentro do metrô da Linha Vermelha que faz o percurso Palmeiras Barra Funda à Corinthians Itaquera.

Raimundo Bonfim, coordenador nacional da CMP, destaca que a população brasileria não aguenta mais sofrer com o avanço da fome, do desemprego, da precarização da renda e com a alta da inflação. Para ele, derrotar o atual governo será um avanço para o povo, para a democracia e para a dignidade humana. “No dia 2 de outubro, vamos depositar nas urnas amor e esperança em dias melhores, combatendo o ódio. A adesão à campanha do presidente Lula cresce a cada dia no país. É a onda Lula no primeiro turno. Não sairemos das ruas até elegermos Lula presidente. O Brasil não aguenta mais nenhum dia de governo Bolsonaro. Por isso, no domingo, vote 13 para conquistarmos essa vitória histórica”, disse Bonfim.

Segundo os movimentos populares, novas ações pela vitória de Lula no 1º turno estão programadas para esta quinta-feira, 29 de setembro. A partir das 11h, militantes estarão em frente ao Metrô do Anhangabaú para caminhada até o Teatro Municipal, onde ocorrerá bandeiraço, panfletagem e muito diálogo com os eleitores. Na sexta-feira (30), o encontro dos movimentos populares acontece, às 11h, em frente ao Metrô da Luz para uma nova caminhada pela Santa Ifigênia. A mobilização vai até a Praça do Patriarca para o último ‘Sextou com Lula’, antes do pleito no domingo.

