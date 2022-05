Movimentos populares se encontram com Lula nesta sexta-feira em São Paulo

A atividade na Casa de Portugal será transmitida ao vivo no Facebook da CMP e nas redes sociais do ex-presidente Lula edit

247 - Com o objetivo de debater os desafios para as eleições presidenciais em outubro e apresentar propostas para superar a crise e reconstruir o país, cerca de mil lideranças e dirigentes de movimentos populares e sociais se encontram nesta sexta-feira, 27, com o ex-presidente Lula, às 16h, na Casa de Portugal, no centro de São Paulo.

Segundo Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares (CMP), na ocasião será entregue um documento ao pré-candidato do PT à Presidência da República com 10 propostas. “Nos últimos dois meses, elaboramos um plano de ação para a reconstrução do país. Após diálogo com diversos atores sociais, temos um instrumento mobilizador com as pautas dos movimentos populares. Para além disso, discutimos estratégias de ação e estamos prontos para atuar e entrar em campo para a eleição do presidente Lula. É hora de recolocar o país no rumo certo e, para isso, os movimentos populares terão papel fundamental para promover esta mudança”, disse.

O documento foi elaborado por mais de 80 entidades e articulações dos movimentos populares ligados, por exemplo, às questões da moradia, terra, mulheres, negros, estudantes, indígenas, LGBTQIA+, moradores de favelas, juventude e coletivos de cultura.

"Os movimentos populares apoiarão a candidatura do ex-presidente Lula por ser a única capaz de interromper os retrocessos e abrir caminho para a retomada dos direitos, das políticas públicas, do desenvolvimento do Brasil. Precisamos que a classe trabalhadora e os movimentos populares assumam o papel de promover esta transformação. Por essa razão, estamos juntos nesta luta”, afirma Bonfim.

