MP abre investigação contra PM que agrediu mulher com bebê no colo em Minas

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) abriu uma investigação com o objetivo de apurar a conduta dos policiais militares que apertaram o pescoço de uma mulher com uma criança durante uma abordagem no município de Itabira (MG). A ação remeteu ao caso de George Floyd, homem negro assassinado pela polícia dos Estados Unidos em 2020.

O procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Junior, foi quem anunciou a abertura da investigação. "O MPMG tem o dever funcional de apurar as condutas dos militares que prenderam, de forma violenta, uma senhora com as crianças no colo, hoje, em Itabira-MG. Será instaurado o PIC (Procedimento Investigatório Criminal). Sabemos que as lideranças da PM não coadunam com isto", escreveu Soares Junior nas redes sociais.

De acordo com a Polícia Militar, a criança que apareceu nas imagens não sofreu lesão alguma. A Polícia Civil disse que o casal foi ouvido na delegacia e liberado após o pagamento de fiança.

PUBLICIDADE

Imagens fortes: policiais militares de Itabira/MG prendem mulher com criança no colo e aplicam o golpe do joelho no pescoço que a polícia americana matou George Floyd. Vergonha, covardia. Aconteceu agora, há uma hora, na Av. João Pinheiro, centro da cidade. @pmmg190 pic.twitter.com/689tRbtD9i — Afonso Borges (@afonsoborges) November 6, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE