MP abre sindicância sobre acesso que abriu prazo de recurso no caso das rachadinhas

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) instaurou uma sindicância para descobrir quem acessou o sistema e deu início ao prazo de recursos no caso das rachadinhas de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). A informação foi publicada pela “Folha de S.Paulo” neste sábado (15) e confirmada pelo portal G1.

Segundo apurou a reportagem, no fim de junho, o MPRJ anunciou que ia recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) a favor de Flávio Bolsonaro. Desembargadores da 3ª Câmara Criminal tinham reconhecido o foro privilegiado do senador, tirando o caso da 1ª instância e passando para a 2ª instância — o que mudou o juiz responsável pelo caso.

A reportagem ainda informa que a sindicância vai levantar o histórico de acessos ao processo no sistema eletrônico. Um deles, no dia 2 de julho, ativou a contagem do prazo do recurso, à revelia do MPRJ.

