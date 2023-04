MP conclui laudo sobre movimentação financeira referente a caso das rachadinhas no gabinete de Carluxo

Apoie o 247

ICL

247 - O Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) concluiu nesta terça-feira (11) o relatório referente às transações financeiras suspeitas no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), as "rachadinhas". A informação é da jornalista Juliana Dal Piva, do UOL.

O documento, mantido em sigilo, será decisivo para os próximos passos da investigação que apura peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete do filho de Jair Bolsonaro.

A investigação teve início em junho de 2019, após uma reportagem da revista Época revelar que sete parentes de Ana Cristina Valle, segunda esposa do ex-chefe de governo e madrasta do vereador, foram nomeados como funcionários no gabinete no Rio, mas não compareciam ao trabalho.

A análise foi solicitada pela 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada após as instituições financeiras relevantes enviarem os dados das quebras de sigilo de Carlos Bolsonaro e dos demais investigados.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.