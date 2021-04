MP considera já ter elementos para denunciar e pedir prisão de Dr. Jairinho

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro considera já ter elementos suficientes para denunciar e pedir a prisão do vereador Dr. Jairinho, padrasto suspeito de ter matado o menino Henry do Borel, de 4 anos, no Rio. A informação é do jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Época.

O pedido de prisão será feito acompanhado da denúncia perante o Tribunal do Júri.

O vereador segue afirmando ser inocente.

