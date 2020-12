MP de São Paulo questiona Doria sobre concessão do complexo do Ibirapuera

Promotores avaliam possível irregularidade em construção de novos empreendimentos no complexo, como shopping center e escritório edit

Ana Saito, Metrópoles - O Ministério Público de São Paulo informou nesta quinta-feira (03/11) que pediu ao governo do estado informações sobre a concessão da área onde está o Conjunto Desportivo Constância Vaz Guimarães, no Ibirapuera, zona sul da capital. Os estudos que embasam o edital, que não foi publicado ainda, indicam a possibilidade de transformar o ginásio do Ibirapuera em shopping center.

“A Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital informa que requisitou do Governo do Estado de São Paulo todas as informações acerca da tentativa de concessão de uso da área pública onde está instalado o Conjunto Desportivo Constância Vaz Guimarães”, afirma o MP, em nota.

