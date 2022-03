MP de SP determina que promotor acompanhe investigação da morte da esposa de Renato Kalil

Apoie o 247

247 - O Ministério Público do estado de São Paulo designou o promotor do júri Fernando Bolque para acompanhar as investigações da morte de Ilana Kalil, esposa do médico Renato Kalil, que foi acusado de violência obstétrica no parto da influenciadora digital Shantal Verdelho. A nutricionista foi encontrada morta em casa nesta segunda-feira (14).

Segundo a coluna de Mônica Bergamo, o MP-SP afirmou ser comum a designação de um promotor para acompanhar casos sensíveis como o da nutricionista.

O MP e os hospitais paulistanos Rede D'Or São Luiz e Albert Einstein também estão apurando as denúncias contra o obstetra.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) investiga Renato Kalil. O processo tramita sob sigilo.

