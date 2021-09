MP de SP recomenda ao comando da Polícia de São Paulo uso da força para barrar atos de PMs no 7 de Setembro

Apoie o 247

247 - O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, expediu nesse sábado (4) uma recomendação para o Comando da Polícia Militar e o do Corpo de Bombeiros do Estado adotarem medidas com o objetivo de "prevenir, buscar, e se for o caso, fazer cessar, inclusive por meio da força" manifestações político-partidárias promovidas ou com participação de PMs da ativa. A promotoria pediu a instauração de procedimentos administrativos, se forem identificados agentes envolvidos nos atos.

No documento, o PGJ afirmou que o ordenamento jurídico nacional "repudia a ação de grupos armados, civis ou militares, que se reúnam com o objetivo de promover a ruptura da ordem constitucional vigente e do Estado Democrático, concebendo tais práticas como crimes inafiançáveis e imprescritíveis".

"Assim, a Recomendação tem como objetivo assegurar tranquilidade à coletividade, preservando a hierarquia e a disciplina no âmbito das forças militares auxiliares do Estado", disse o MP.

