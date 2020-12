MP denuncia Aécio Neves por lavagem de dinheiro na construção da Cidade Administrativa

247 - O Ministério Público de Minas Gerais denunciou, nesta sexta-feira 18, o deputado federal Aécio Neves (PSDB) e outras 15 pessoas pelos crimes de peculato, corrupção e lavagem de dinheiro na construção da Cidade Administrativa, sede do governo estadual mineiro.

O MP afirma que os crimes foram cometidos entre 2007 e 2010, quando Aécio ocupava o cargo de governador do estado.

Segundo os investigadores, Aécio Neves convidou nove empresas de engenharia que “se reuniram e entraram em conluio para fraudar a licitação e repartir ilicitamente os contratos para a execução das obras da Cidade Administrativa''.

“Os valores contratados, em razão da absoluta inexistência de competição na licitação, foram superiores aos valores orçados e superiores aos valores de mercado. Além do sobrepreço do valor do contrato e da fraude à licitação, a porcentagem de 3% dos valores pagos às empresas contratadas foi entregue ao então governador, por meio do diretor da CODEMIG, como propina”.

“A propina foi paga por meio de contratos fictícios e, ainda, por valores em dinheiro entregues a terceiros, em evidente conduta de ocultação e lavagem de dinheiro”. A Polícia Federal afirma que os prejuízos aos cofres de Minas Gerais superam os 50 milhões de reais.

