MP denuncia Ricardo Coutinho, do PSB, e outras 34 pessoas

247 - O Ministério Público (MP) da Paraíba segue o modus operandi da Lava Jato de Curitiba e apresentou denúncia à Justiça contra o ex-governador Ricardo Coutinho (PSB) e outras 34 pessoas sob acusação de suposta formação de uma organização criminosa que lesou os confres públicos.

A acusação faz parte da Operação Calvário, deflagrada em dezembro e que chegou a prender preventivamente o ex-governador, que foi libertado após obter uma decisão favorável no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

De acordo com o MP, Coutinho era o chefe de um suposto esquema "captura do poder político e aferição de vantagens financeiras indevidas" que teria desviado recursos em contratos nas áreas da saúde e educação do Estado e também se estendeu para prefeituras da Paraíba.