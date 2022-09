MP diz que esquema de delegados com jogo do bicho tinha ramificações na Alerj

Apoie o 247

ICL

247 - A investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) sobre o envolvimento de delegados e agentes da Polícia Civil com o jogo do bicho apontou que deputados da Assembleia Legislativa do Estado (Alerj) também teriam envolvimento no esquema liderados pelos delegados Maurício Demétrio, Allan Turnowski e Marcelo Araújo.

De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, conversas telefônicas datadas de 2016, obtidas por meio da sigilo telefônico do delegado Maurício Demétrio, revelam que o policial “negociava com deputados a inclusão do nome do bicheiro Rogério de Andrade na CPI dos contraventores da Alerj”.

“Dentro do gabinete de um deputado, que o MP do Rio não especifica qual é, Demétrio manda para Araújo uma foto do trecho do documento que estava elaborando para incluir Rogério de Andrade na CPI. “Eu tô fazendo a cabeça de um deputado amigo aqui pegar a presidência… é porque não tá ninguém querendo assinar, entendeu? Eu tô aqui no gabinete dele! Aí, qualquer coisa eu te falo aí!”, diz Demétrio no áudio, segundo a reportagem.

De acordo com o MP-RJ, a “ação proativa dos delegados era remunerada pelo bicheiro” Fernando Iggnácio, rival de Rogério de Andrade e a quem Demétrio, Turnowski e Araújo favoreciam. Demétrio foi preso em 2021 por cobrar suborno de comerciantes. Allan Turnowski, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, foi preso na sexta-feira (9) na Barra da Tijuca, zona oeste da capital.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.