MP do Rio denuncia dois policiais militares pelo assassinato da jovem negra Kathlen Romeu e seu bebê

247 - O Ministério Público do estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou nessa quarta-feira (13) os policiais militares Rodrigo Correia de Frias e Marcos Felipe da Silva Salviano pelo homicídio da jovem negra Kathlen Romeu, 24 anos, no dia 8 de junho de 2021, no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio.

De acordo com a denúncia, os policiais atiraram contra pessoas que estariam vendendo drogas em um lugar conhecido como Beco da 14. Os tiros não atingiram os supostos traficantes, que fugiram, mas, um deles, por erro, vitimou Kathlen Romeu, que estava grávida de quatro meses. Ela caminhava com sua avó pela Rua Araújo Leitão.

O MPRJ chama atenção ao fato de os policiais militares terem atirado em direção à Rua Araújo Leitão, rua de grande movimento de carros e pessoas. A Promotoria ressalta que apesar de a ação ter sido dirigida a criminosos, eles não ofereciam risco aos policiais ou a terceiros, pois já estavam em fuga.

Fraude processual

Os cinco policiais militares responsáveis pela ação que terminou com a morte de Kathlen Romeu viraram réus na Auditoria da Justiça Militar por falso testemunho e fraude processual. O MP do Rio aceitou a denúncia no dia 17 deste mês.

