MP do Rio diz ter concluído investigação sobre suspeita de rachadinha em gabinete de Flávio Bolsonaro

O consumo das famílias caíu 12,5% no segundo trimestre (abril a junho), na comparação com o primeiro trimestre deste ano. Foi o maior recuo no consumo dos brasileiros em 25 anos edit

247 - Mesmo com o auxílio emergencial, o consumo das famílias caiu 12,5% no segundo trimestre (abril a junho), na comparação com o primeiro trimestre deste ano. Foi o maior recuo no consumo dos brasileiros em 25 anos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Produto Interno Bruto (PIB) nacional também teve forte queda, de 9,7%, no segundo trimestre deste ano.

O País está novamente em uma recessão técnica, com dois trimestres seguidos de queda da atividade.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.