MP do Rio recompõe força-tarefa que investiga o assassinato de Marielle Franco

força-tarefa contará com o auxílio do Ministério da Justiça e da Polícia Federal edit

Apoie o 247

ICL

247 - O procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Mattos, nomeou os novos integrantes da força-tarefa que investiga o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL), morta pelo crime organizado em março de 2018. A informação foi publicada pela coluna de Bela Megale. A força-tarefa contará com o auxílio do Ministério da Justiça e da Polícia Federal.

A ex-vereadora foi vítima de homicídio cometido pelo crime organizado. Os atiradores efetuaram os disparos em um lugar sem câmeras na região central do município do Rio e, antes do crime, havia perseguido o carro onde ela estava por cerca de três, quatro quilômetros.

Marielle era ativista de direitos humanos e tinha o seu mandato na Câmara Municipal do Rio marcado por denúncias contra a violência policial nas favelas e também criticava a atuação de milícias.

Dois ex-policiais foram presos. Um deles, Ronnie Lessa, morava no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro, no município do Rio de Janeiro (RJ). O outro detido foi Élcio Vieira de Queiroz, de 46 anos e que, segundo as investigações, dirigia o carro no momento do crime. Queiroz também chegou a aparecer em uma foto com Jair Bolsonaro, que teve o seu rosto cortado na imagem.



Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.