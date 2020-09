MP e Polícia Civil fazem operação contra milícia de Nova Iguaçu e de braço direito do miliciano Ecko

A milícia, de acordo com investigações, pratica "homicídios, extorsões, receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e contrabando para obter vantagens patrimoniais e de domínio do território na região" edit

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Civil realizaram uma ação na manhã desta quinta-feira (24) contra uma milícia que atua em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O grupo, de acordo com a denúncia, é comandado por Danilo Dias Lima, o Tandera, que é braço direito do miliciano Ecko.

De acordo com as investigações a milícia pratica "homicídios, extorsões, receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e contrabando para obter vantagens patrimoniais e de domínio do território na região" e tem ligação com outras facções da Zona Oeste da cidade do Rio.