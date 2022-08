MP Eleitoral do RJ pede impugnação de Cesar Maia, vice de Freixo

Maia foi condenado, em 2020, por improbidade administrativa e teve direitos políticos suspensos. No entanto, o STJ suspendeu a cassação edit

247 - O Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta terça-feira, 16, a impugnação da candidatura de Cesar Maia (PSDB) a vice-governador na chapa de Marcelo Freixo (PSB), informou a coluna de Guilherme Amado no Metrópoles .

Segundo o MP Eleitoral, a contestação da candidatura se dá pela condenação de Maia por improbidade administrativa, em 2020, quando o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) suspendeu os direitos políticos de Cesar Maia por cinco anos. Ele também foi condenado a ressarcir mais de R$ 4 milhões à União por irregularidades na gestão contratual de obras da Vila Pan-Americana.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julho deste ano, suspendeu a cassação dos direitos políticos do ex-prefeito do Rio. O Ministério Público Eleitoral diz, porém, que a pena de suspensão é “fixada na legislação”.

