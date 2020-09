MP Eleitoral pede que PF investigue vídeos sobre a Cracolândia divulgados por Arthur do Val

Solicitação para que a PF investigue o crime de perjúrio foi feita pelo promotor eleitoral Fábio Bechara. Nos vídeos, os candidatos Arthur do Val, o Mamãe Falei, e o Comandante Braga criticam as ações sociais na região da Cracolândia e dizem que o trabalho da Pastoral de Rua incentiva o tráfico na área edit

247 - O Ministério Público Eleitoral em São Paulo pediu que a Polícia Federal (PF) abra um inquérito para apurar os vídeos gravados pelos candidatos Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, que disputa a Prefeitura da capital paulista, e do Comandante Braga, que concorre a uma vaga na Câmara de Vereadores de vereador. Nos vídeos, os dois candidatos, ambos do Patriotas, gravaram ações da Guarda Civil Metropolitana na região da Cracolândia.

Segundo reportagem do UOL, a solicitação de abertura do inquérito pelo crime de perjúrio foi feita pelo promotor Fábio Bechara, da 1ª zona eleitoral. Nos vídeos, os dois candidatos afirmam que a prefeitura não deve fazer ações sociais na região da Cracolândia, pois isso promoveria o tráfico de drogas na área.

Em um outro vídeo, Arthur do Val também acusou o padre Júlio Lancelotti de “fomentar o tráfico” pelo trabalho desenvolvido pela Pastoral de Rua, voltado para a população em situação de rua.