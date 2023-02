MP identificou risco de deslizamento na Vila Sahy em 2020 e apontou crescimento na ocupação irregular do local

Apoie o 247

247 - O Ministério Público do estado de São Paulo (MP-SP) identificou em novembro de 2020 obras e áreas com risco de deslizamento na Vila Sahy, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, onde famílias morreram soterradas no último final de semana. Encheste atingem os paulistas desde o último sábado (18). Pelo menos 48 pessoas morreram. Do total, 47 foram em São Sebastião e uma em Ubatuba.

De acordo com informações publicadas nesta quarta-feira (22) pelo portal G1, o MP-SP entrou com uma ação na Justiça contra a prefeitura para cobrar providências. O município é comandado pelo prefeito Felipe Augusto (PSDB).

Técnicos identificaram movimento de solo por conta do desmatamento, pedaços de terra despejados sobre a mata para formação de lotes, e uma casa "invadindo a encosta da Serra do Mar e degradando a mata, e desestabilizando o terreno, criando condições de risco de deslizamento".

"Na ocasião da vistoria, foram identificados lotes recém demarcados no trecho norte do núcleo, com indício de início de construção – com isto denota-se que o núcleo ainda se mostra em expansão", diz o relatório, concluído em 8 de fevereiro de 2021.

Até 2018, havia 648 imóveis e 779 famílias na região, segundo dados da prefeitura. O Ministério Público cobrou uma atualização desse levantamento.

