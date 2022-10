MP investiga prefeita bolsonarista de Uberaba por exposição de armas para crianças

MP já está apurando para saber quais riscos as crianças foram expostas em razão do evento”, adiantou a promotora Ana Catharina Machado Normanton, da Vara da Infância e Juventude edit

247 - O Ministério Público de Minas Gerais abriu inquérito para investigar a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), apoiadora de Jair Bolsonaro (PL), por permitir que elas se aproximassem e tocassem em armas e bombas durante evento aluso ao Dia das Crianças.

A promotora de Justiça Ana Catharina Machado Normanton, da Vara da Infância e Juventude de Uberaba, atendeu a uma representação do deputado federal Rogério Correia (PT-MG) e declarou que o fato será apurado. “Diante das denúncias recebidas, o MP já está apurando para saber quais riscos as crianças foram expostas em razão do evento”, adiantou a promotora.

Segundo documento, a exposição de armas vai contra a Constituição Federal, contradiz os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e também vai contra protocolo da Organização das Nações Unidas (ONU), que foi assinado pelo Brasil.

Chamada de "Tempo de brincar”, a programação do evento foi organizada pela prefeitura do município, em parceria com a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar de Minas Gerais e o Exército Brasileiro. Durante a exposição de armamento, que aconteceu na Praça Mogiana, militares apresentaram os equipamentos às crianças, estimulando o interesse dos menores.

No mesmo local, também foi identificado um funcionário público, em exercício, fazendo campanha para Jair Bolsonaro (PL). Ao ser denunciado, o homem teria respondido de forma violenta.

