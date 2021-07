MP investiga se Prefeitura de SP se omite sobre mortes de moradores de rua em noites frias

Movimento Estadual das Pessoas em Situação de Rua registrou 13 casos desde o início do ano. Gestão Ricardo Nunes (MDB) diz que há mais de 1.200 vagas ociosas em abrigos edit

247 - O Ministério Público de São Paulo abriu uma investigação para apurar possíveis omissões da Prefeitura de São Paulo sobre as mortes de moradores de rua em noites de baixas temperaturas. Até esta terça-feira (20), o Movimento Estadual das Pessoas em Situação de Rua registrou 13 casos desde o início do ano. A informação é do portal G1.

O MP atendeu ao pedido da vereadora Erika Hilton (PSOL).

"Acionei o Ministério Público para que nos ajude a fiscalizar as ações da assistência social. É inadmissível que na maior e mais rica cidade do país tenhamos pessoas morrendo de frio, ainda mais quando a Prefeitura diz que tem vaga sobrando. Quem está em situação de rua, sobrevivendo, não consegue chegar sozinha aos abrigos; é preciso atendimento, acolhimento e encaminhamento, que é responsabilidade da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social", disse a vereadora Erika Hilton.

