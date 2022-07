MP mostra preocupação com eleições em caso de bomba em evento de Lula

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O Ministério Público do Rio de Janeiro mostrou preocupação com as eleições na denúncia que apresentou contra André Stefanio Dimitriu Alves de Britto, homem detido por lançar uma bomba caseira contra o ato político de Lula no Rio de Janeiro na última quinta-feira (7/7). O primeiro turno das eleições acontecerá daqui a 81 dias.

O órgão denunciou Stefanio na terça-feira (12/7) pelo crime de explosão, cuja pena chega a seis anos de prisão. No documento, os procuradores reforçaram a preocupação já expressada pela Polícia Civil e pela Justiça do Rio de Janeiro nos últimos dias, como mostrou a coluna.

“Ainda que o denunciado não tenha manifestado preferência por qualquer possível candidato ao pleito, é importante que haja uma resposta dura a quaisquer atos que atentem contra a vida e a integridade física dos apoiadores de qualquer um dos possíveis candidatos com o fim de coibir novos atos desta natureza, bem como o recrudescimento da violência física, à medida que o pleito se aproxima”, afirmou o MP ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que tornará Stefanio réu se aceitar a denúncia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE