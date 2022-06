MP pede retratação de pastor que chamou adeptos de religião de matriz africana de "endemoniados"

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu intimar o pastor evangélico Felippe Valadão a fazer uma retratação pública por suas falas com preconceito e intolerância religiosa, informa Guilherme Amado, no Metrópoles.

Em um evento promovido pela Prefeitura de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro, em 19 de maio, o pastor, que é líder da Igreja Batista da Lagoinha, atacou religiões de matriz africana e disse que praticantes eram “endemoniados”.

Veja o vídeo abaixo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Igreja Batista da Lagoinha tem como dirigente o pastor e cantor gospel André Valadão, que é bolsonarista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A 1ª Promotoria de Tutela Coletiva do Núcleo Itaboraí abriu, na última semana de maio, inquérito civil para investigar as falas do pastor, que foram feitas em um evento pago com dinheiro público.

O pedido foi feito pelo vereador Átila Nunes, do PSD do Rio de Janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso está na fase de apuração, mas o promotor Tiago Veras quer intimar Valadão para se retratar publicamente sobre o caso.

Com isso, o inquérito pode ser encerrado.

O pastor não se manifestou sobre suas falas, que foram consideradas como discurso de ódio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE