MP-RJ encerra ano sem ações públicas contra pessoas com foro privilegiado

247 - Segundo a Folha de S. Paulo, a nova gestão do Ministério Público do Rio de Janeiro chegou ao fim do ano judiciário de 2021 sem oferecer nenhuma denúncia ou realizar operações públicas de investigação contra pessoas com foro privilegiado.

Essas atribuições estão desde janeiro sob responsabilidade do procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, nomeado pelo governador Cláudio Castro (PL) após intensa articulação política para superar as resistências da família Bolsonaro ao seu nome.

Em 2020, o MP-RJ ofereceu denúncia contra três magistrados, dois membros da Promotoria, dois deputados estaduais e quatro prefeitos.

