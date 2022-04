MP-RJ não utilizou novas provas para investigar esquema de rachadinha de Flávio Bolsonaro

Conversas grampeadas de pessoas próximas do senador reforçam a existência do esquema de corrupção, porém, não foram utilizadas pela Justiça edit

Revista Fórum - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), ao denunciar Júlia Lotufo, viúva do ex-PM e miliciano Adriano da Nóbrega, em março do ano passado, anexou uma escuta telefônica em que ela diz ter conhecimento de que Danielle Nóbrega, ex-mulher dele, era funcionária fantasma no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Porém, a Procuradoria-geral de Justiça do Rio de Janeiro (PGJ-RJ), responsável pela investigação de Flávio Bolsonaro, não tomou providência sobre essa e outras provas que reforçam a existência do chamado esquema da rachadinha no gabinete do filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O MP-RJ não se pronunciou sobre o caso.

