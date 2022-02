MP-SP instaura inquérito para apurar causas de desabamento de obra do metrô em SP

Apoie o 247

247 - A Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) instaurou nesta terça-feira (1) um inquérito civil com o objetivo de apurar as causas do desabamento do asfalto da Marginal Tietê ao lado da obra do Metrô da Linha 6-Laranja, na Freguesia do Ó, Zona Norte da capital paulista. O acidente abriu uma cratera na marginal. Não houve feridos.

Em nota, o MP também informou que irá apurar a extensão dos danos urbanísticos e ambientais. O acidente gerou danos no canteiro de obras e na pista de rolamento da marginal.

Segundo o portal G1, o órgão solicitou que a Concessionária Linha Universidade (Linha Uni), responsável pela obra, encaminhe um relatório preliminar com informações sobre todas as medidas adotadas em relação aos danos provocados no local e no entorno.

O Tribunal de Contas do estado de São Paulo (TCE) deu o prazo de 30 dias para a Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos e o consórcio espanhol Acciona apontarem as causas do acidente. O tribunal também quer saber quem pode ser responsabilizado, quais foram os prejuízos e pretende obter informações sobre a previsão de atraso da obra.

