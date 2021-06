MP vai contratar perícia independente para investigar Chacina do Jacarezinho

O procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, afirmou que o pedido partiu da força-tarefa do Ministério Público do Rio que trata sobre a operação que resultou em quase 30 mortos edit

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro vai contratar uma perícia independente para investigar a Chacina do Jacarezinho, ocorrida em 6 de maio. O procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, afirmou ao jornal O Globo que o pedido partiu da força-tarefa que trata sobre o tema, com o objetivo de apurar se houve abuso dos policiais na operação que resultou em quase 30 mortos.

“A força-tarefa é formada por quatro promotores que estão debruçados exclusivamente neste caso. Agora eles entenderam a necessidade de uma perícia independente. O MPRJ está dando toda a estrutura necessária para a elucidação dessas mortes”, declarou.

“Já estamos em entendimento com a entidade para saber se a contratação será por meio de um convênio ou por contrato particular. O perito pode atuar de várias formas, como, por exemplo, no confronto de balística das armas utilizadas na ação. Faremos um laudo comparativo. Não posso dar mais detalhes”, explicou.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.