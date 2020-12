MPE denuncia Crivella e candidata a vice por “Guardiões”

O MPE denunciou o prefeito Marcello Crivella, sua candidata a vice Andrea Firmo e seu assessor especial de gabinete, Marcos Luciano, por abuso de poder político e conduta vedada em razão do caso "Guardiões do Crivella" edit

247 - O Ministério Público Eleitoral (MPE) denunciou nesta quarta-feira, 16, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcello Crivella, sua candidata a vice na chapa de disputa pela reeleição, a tenente coronel Andrea Firmo, e seu assessor especial de gabinete, Marcos Luciano, por abuso de poder político e conduta vedada em razão do caso "Guardiões do Crivella".

O MPE pede que eles fiquem inelegíveis por oito anos, e que paguem multa pelo envolvimento com grupos que intimidavam jornalistas e famílias de pacientes internados com Covid-19 em hospitais municipais.

Os “Guardiões” foram funcionários públicos da prefeitura que foram escalados em hospitais para impedir ou dificultar reclamações e a cobertura da imprensa sobre a situação da pandemia de Covid-19.

Segundo o MPE, Crivella participou de pelo menos um dos grupos e teve "a oportunidade de participar das conversas e acompanhar os relatórios publicados pelos funcionários".

