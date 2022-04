MPF abre investigações contra Mamãe Falei por fabricação de coquetel molotov

O MPF abriu duas investigações contra o deputado estadual paulista Arthur do Val (União Brasil) para apurar a fabricação de coquetéis molotov pelo parlamentar edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério Público Federal (MPF) abriu duas investigações contra o deputado estadual paulista Arthur do Val (União Brasil) para apurar a fabricação de coquetéis molotov pelo parlamentar, quando este esteve na Ucrânia no início de março após o início da operação militar russa. A informação é da Veja.

O próprio deputado admitiu, nas redes sociais, que participou da fabricação dos explosivos para o exército ucraniano, no qual se encontram diversos regimentos nazistas.

A representação contra o ‘Mamãe Falei’ foi feita pelo deputado Emídio de Souza (PT) e aponta violação de tratados internacionais do qual o Brasil é signatário. O petista ainda pede informações do MPF sobre eventuais procedimentos a serem adotados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A chefe da Procuradoria da República em São Paulo, Rosane Cima Campiotto, em manifestação de 31 de março, afirma que as duas investigações instauradas já foram distribuídas aos procuradores competentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por conta de áudios de conteúdo sexista a colegas, nos quais afirmava que as mulheres ucranianas eram “fáceis porque são pobres”, Arthur foi acusado de fazer turismo sexual e o Conselho de Ética da Casa aprovou a perda do mandato de Do Val por quebra de decoro. Agora, a decisão precisa ser confirmada pelo Plenário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE