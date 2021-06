MPF arquiva inquérito contra ex-governador Pimentel e coronel da PM

Diante da troca de mensagens entre o ex-governador de Minas Gerais Fernando Pimentel (PT) e o coronel da PM Helbert Figueiró de Lourdes, acusados de tentar obstruir as diligências da Operação Acrônimo, o MPF afirmou que os diálogos retratam o mero trânsito de informações edit

247 - O Ministério Público Federal (MPF) arquivou o inquérito contra o ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), e o chefe da Polícia Militar do governador, o coronel Helbert Figueiró de Lourdes. Eles eram suspeitos por tentar obstruir as diligências da Operação Acrônimo, na qual Pimentel era investigado.

Diante da troca de mensagens entre o ex-governador e o coronel da PM, que tiveram aparelhos eletrônicos apreendidos em operações de 2019 e 2020, o MPF afirmou que os diálogos retratam o mero trânsito de informações então já públicas e "não logrou colher indícios suficientes da materialidade e autoria de delito de organização criminosa praticado por Fernando Pimentel".

No ano passado, em depoimento Figueiró afirmou que "uma das funções do chefe do gabinete Militar é manter o governador informado sobre toda e qualquer questão que envolva atos relativos à ordem pública".

Segundo O Tempo, o advogado de Pimentel, Eugênio Pacelli, disse que a investigação era frágil e que a decisão já era esperada. "Confiávamos que era essa a única solução possível para a investigação. Nasceu frágil, sem razão justificável e teve o desfecho óbvio", declarou ao jornal mineiro.

A Operação Acrônimo fez parte da ofensiva golpista contra o PT. Sem provas, a operação investigava supostas irregularidades cometidas pelo governador petista na época em que ele era ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, durante a gestão de Dilma Rousseff.

Muitos dos inquéritos e processos contra o governador já foram arquivados. Atualmente, segundo sua defesa, o ex-governador responde a dois processos ainda em fase de instrução na Justiça Federal do Distrito Federal.

