MPF cobra explicação da prefeitura de São Paulo após suspensão de aborto legal em hospital

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Carta Capital - O Ministério Público Federal estabeleceu nesta quinta-feira (11) o prazo de 10 dias para a prefeitura de São Paulo esclarecer a suspensão de atendimentos para aborto legal no Hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, uma das principais unidades de saúde a realizar o procedimento. A solicitação foi enviada à Secretaria de Saúde da capital.

O órgão cobrou especificamente a apresentação dos motivos que levaram a gestão de Ricardo Nunes (MDB) a interromper o serviço e mantê-lo indisponível no hospital desde o mês passado.

continua após o anúncio

Leia a íntegra na Carta Capital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: