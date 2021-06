MPF de Minas pede absolvição de Pimentel em condenação pelo TRE

O Ministério Público reconheceu que não há provas no processo para manter a condenação do ex-governador de Minas Fernando Pimentel pelos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de influência edit

247 - O Ministério Público Federal em Minas Gerais (MPF-MG) pediu a absolvição do ex-governador Fernando Pimentel (PT) no caso em que foi condenado à prisão pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), em 2019. A informação foi publicada pela coluna Radar.

Após o ex-chefe do Executivo mineiro recorrer, o MPF reconheceu que não há provas no processo para manter a condenação do petista.

Ex-ministro do governo Dilma Rousseff e ex-governador, Pimentel recebeu, na primeira instância, penas por crimes como lavagem de dinheiro e tráfico de influência em relações com empresários durante seu período no governo federal.

