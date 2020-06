MPF pede bloqueio de R$ 32,6 milhões de empresa ligada a Temer

Argeplan tem como sócio o coronel João Baptista Lima Filho, amigo do ex-presidente Michel Temer, e teria recebido R$ 20 milhões do esquema de desvios investigado no inquérito dos portos edit

247 - O Ministério Público Federal recorreu da decisão da Justiça Federal em Brasília que desbloqueou bens da Argeplan Arquitetura e Engenharia Ltda no valor de R$ 32,6 milhões, segundo o jornalista Daniel Adjuto, da CNN Brasil.

Segundo a denúncia do MPF, a Argeplan tem como sócio o coronel João Baptista Lima Filho, amigo do ex-presidente Michel Temer, e teria recebido R$ 20 milhões do esquema de desvios investigado no inquérito dos portos, sobre a edição de um decreto presidencial para beneficiar empresas do setor portuário.

A empresa é a mesma que foi responsável pela reforma na casa de Maristela Temer, filha de Michel Temer, e é apontada como forma de lavar dinheiro desviado no esquema dos portos.

