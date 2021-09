MPF recomenda que duas unidades da Marinha no Rio não comprem picanha

Apoie o 247

247 - O Ministério Público Federal decidiu recomendar aos comandos da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia e do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, ligado à Marinha, que evitem comprar picanha ou outros cortes nobres de carne mais caros. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

De acordo com o jornalista, caso a recomendação não seja adotada, o MPF avisou ainda que pode entrar com ações judiciais contra os dois comandos por "eventuais danos materiais e/ou morais suportados pela administração pública".

A recomendação ocorre a partir de representação feita por deputados do PSB. À PGR, eles pediram investigação de processos de compra do governo federal.

