MPF recorre para aumentar pena contra Sérgio Cabral

O MPF recorreu ao TRF-2 para aumentar as penas do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, de seu operador financeiro Carlos Miranda e de seu ex-assessor da Casa Civil Ary Filho na ação penal por lavagem de dinheiro relacionada à Operação Mascate edit

247 - O Ministério Público Federal (MPF) recorreu ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) para aumentar as penas do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, de seu operador financeiro Carlos Miranda e de seu ex-assessor da Casa Civil Ary Filho na ação penal por lavagem de dinheiro relacionada à Operação Mascate.

Eles foram condenados a até 13 anos de prisão. Eles teriam lavado mais de R$ 10 milhões recebidos ilicitamente em contratos do governo estadual que envolveram serviços de consultoria inexistentes, compra de veículos e compra de imóveis.