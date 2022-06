MPF vai investigar ataque com drone que jogou veneno em militantes

Apoie o 247

247 - O Ministério Público Federal (MPF) vai investigar o uso de um drone para despejar veneno contra apoiadores dos pré-candidatos à Presidência Lula e ao governo de Minas Gerais Alexandre Kalil durante um evento em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na última quarta-feira, 15. O evento foi realizado no estacionamento do Centro Universitário do Triângulo (Unitri), situado no Bairro Karaíbas, na Região Sul de Uberlândia.

>>> Operador de drone diz que jogou “veneno” em evento de Lula em Uberlândia: “dois litros”

Segundo O Estado de Minas, um empresário é suspeito de ter contratado duas pessoas para manusear o drone e lançar um produto químico usado para atrair moscas em lavouras. Rodrigo Luiz Parreira, Charles Wender Oliveira Souza e Daniel Rodrigues de Oliveira foram detidos e dirigidos à delegacia, onde prestaram depoimento. Após assinarem o Termo Circunstanciado de Ocorrência, foram liberados, mas seguem à disposição da Justiça para mais um interrogatório.

O Termo Circunstancial de Ocorrência foi encaminhado ao Ministério Público Federal, que vai verificar eventuais ilícitos ligados à legislação eleitoral e também encaminhar o processo para a justiça comum, diante de representação ou queixa por parte de alguma pessoa que tenha sido ofendida, informou a 9ª Região da Polícia Militar de Uberlândia.

A Polícia Federal também pode participar da investigação. Inicialmente, a apuração deverá ser conduzida pelo procurador da República em Uberlândia, Onésio Soares Amaral.

