MPRJ denuncia 5 policiais por alterar cena da morte de Kathlen

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou cinco PMs que teriam alterado a cena do local onde a jovem Kathlen de Oliveira Romeu, 24, morreu após ser baleada por um PM. Grávida, ela foi baleada no dia 8 de junho deste ano, no complexo do Lins, zona norte do Rio.

A denúncia foi apresentada nesta segunda-feira (13) pela 2ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria da Justiça Militar. Foram denunciados o capitão da PM Jeanderson Corrêa Sodré, o 3° sargento Rafael Chaves de Oliveira e os cabos Rodrigo Correia de Frias, Cláudio da Silva Scanfela e Marcos da Silva Salviano.

A denúncia aponta que Chaves, Frias, Scanfela e Salviano retiraram o material que se encontrava na cena do baleamento antes da chegada da perícia. Segundo a promotoria, os policiais acrescentaram 12 cartuchos calibre 9mm deflagrados e um carregador de fuzil 556, com 10 munições intactas.

"Ato contínuo, enquanto deveriam preservar o local de Homicídio, aguardando a chegada da equipe de peritos da Polícia Civil (PCERJ), os denunciados Frias, Salviano, Scanfela e Chaves o alteraram fraudulentamente, realizando as condutas acima descritas, com a intenção de criar vestígios de suposto confronto com criminosos", diz trecho da denúncia. (Com informações da Folha de S.Paulo).

