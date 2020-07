MPRJ denuncia deputado Márcio Pacheco por esquema de rachadinha

O nome do deputado Márcio Pacheco consta na lista original do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) edit

247 - O deputado estadual Márcio Pacheco (PSC) foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) nesta quarta-feira (1) por suposto esquema de rachadinha. O parlamentar teria obrigado servidores da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) a transferir parte de seus vencimentos. A informação é do portal G1.

O nome de Pacheco consta na lista original do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Os relatórios de inteligência do órgão deram início às investigações em 2018, acrescenta a reportagem.

O grupo de Atribuição Originária Criminal (Gaocrim), que investiga quem tem foro especial por prerrogativa de função, conhecido como foro privilegiado, e o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (Gaecc), que também foca no caso de Flávio Bolsonaro, integram os trabalhos do MPRJ sobre práticas de rachadinhas.

