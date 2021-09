MPRJ deve optar por refazer parte das investigações sobre rachadinha de Flávio Bolsonaro

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Mattos, decide esta semana os rumos a tomar na denúncia da prática de "rachadinha" contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), o ex-assessor Fabrício Queiroz e mais 15 investigados. Entre prosseguir com as denúncias, extraindo as provas nulas, ou refazer toda a parte invalidada, a tendência pende para a segunda hipótese, afirmam fontes do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) ao jornal O Globo nesta segunda-feira (13).

Em outubro de 2020, o MP-RJ denunciou Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, e os demais por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro no esquema das rachadinhas.

Em fevereiro, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao recurso ajuizado pela defesa do senador para anular as decisões que permitiram a quebra de sigilo.

Luciano Mattos ponderou que, embora o desgaste político seja maior, o caminho técnico a seguir é a restauração das provas anuladas, com o pedido de novas medidas cautelares de quebra de sigilo.

A hipótese de manter a denúncia como está, extraindo apenas as provas anuladas, seria a menos desgastante, afirma a mídia, porque não demanda nova investigação. Mas a equipe de Mattos entende que o risco de um revés judicial é considerável.

Conhecido na Receita

Flávio Bolsonaro estaria tentando colocar um nome conhecido na Receita Federal para apoiar a tese de sua defesa de que houve acesso ilegal a seus dados fiscais na investigação sobre rachadinha.

Flávio vem tentando emplacar o nome do auditor fiscal aposentado Dagoberto da Silva Lemos no órgão. Contudo, Flávio nega qualquer envolvimento na nomeação e diz que cabe ao presidente da República e seu pai, Jair Bolsonaro, determinar a escolha.

