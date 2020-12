MPRJ pede bloqueio de R$ 100 milhões das contas da Cedae para indenizar consumidores

A empresa reduziu para 25% do abastecimento na Elevatória do Lameirão, mas o MP aponta que a Cedae "não apresentou solução satisfatória para atender os direitos dos consumidores prejudicados” edit

247 - Uma Ação Civil Pública contra a Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro (Cedae) pede o bloqueio de R$ 100 milhões das contas da empresa pública para pagar indenizações aos consumidores afetados pelo problema na Elevatória do Lameirão, onde ocorre a redução de 25% no abastecimento há mais de três semanas.

O pedido foi feito pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital, e a Defensoria Pública do Estado (DPRJ), por meio do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon).

O problema no abastecimento só deve ser solucionado no dia 20 de dezembro.

O MPRJ, que compõe um gabinete de crise com a Defensoria e universidades, afirma que a Cedae "não apresentou solução satisfatória para atender os direitos dos consumidores prejudicados pela ineficiência da empresa, que falhou na manutenção preventiva de seus motores, um deles quebrado desde 2018.

O conhecimento liberta. Saiba mais