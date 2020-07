MPRJ prende 2 policiais apontados como chefes de organização criminosa em operação contra milícia no Rio

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagrou, nesta quinta-feira (30), uma operação contra uma milícia que atua na Zona Oeste do Rio. A informação é do portal G1. Quatro suspeitos foram presos até as 7h20, sendo dois policiais apontados como chefes de organização criminosa.

Segundo a promotoria, o grupo é responsável por crimes de exploração e comercialização de sinais clandestinos de televisão a cabo, conhecido como “gatonet”, venda de cigarros ilegais e exploração de pontos de mototáxi, acrescenta a reportagem

