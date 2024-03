MPRJ prende 4 suspeitos em operação contra quadrilha de Ronnie Lessa e Suel, presos pelo assassinato de Marielle

Apoie o 247

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagrou uma operação nesta sexta-feira (1) resultando na prisão de quatro suspeitos vinculados à quadrilha do ex-policial militar Ronnie Lessa e pelo ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, conhecido como Suel. A ação, denominada Operação Rede, tem como foco o combate ao comércio ilegal de armas e munições, segundo o g1. Ronnie Lessa e Maxwell Simões Corrêa estão atualmente presos pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Além disso, Ronnie Lessa foi recentemente condenado por envolvimento em tráfico internacional de armas.

Agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) foram às ruas para cumprir um total de cinco mandados de prisão e oito de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Criminal da Regional de Madureira.

Esta ação é um desdobramento da Operação Jammer, realizada em agosto do ano passado, que investigava a atuação da milícia de Ronnie e Suel na imposição de sinal de internet e TV clandestinas na área de Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As investigações do MPRJ revelaram que a milícia liderada por Ronnie e Suel não apenas promovia o comércio ilegal de sinal de TV a cabo, mas também estava envolvida na venda de diversas armas de fogo de uso restrito. O Gaeco, com base nessas descobertas, denunciou cinco pessoas por envolvimento no comércio ilegal de armamentos, incluindo Welington de Oliveira Rodrigues, conhecido como Manguaça, um dos gerentes do esquema de TV a cabo de Suel e Lessa.

