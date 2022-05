MPRJ recebe dados de 26 assessores de Carlos Bolsonaro suspeitos de rachadinha

As investigações estavam parcialmente paradas até esta quarta-feira (4/5); MPRJ não tem previsão de conclusão do caso edit

Metrópoles - O Ministério Público do Rio de Janeiro retomou nesta quarta-feira (4/5) as investigações do caso das rachadinhas no gabinete de Carlos Bolsonaro na Câmara dos Vereadores do Rio. Instituições bancárias enviaram dados de Carlos e mais 26 assessores e sete empresas que tiveram relação com o vereador desde 2001.

As investigações estavam parcialmente paradas desde maio do ano passado, quando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Carlos. Ao longo do ano, a 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada, responsável pelo caso, colheu dois depoimentos.

No início deste ano, o MPRJ recebeu a parcial dos dados, mas as instituições financeiras pediram a extensão do prazo até maio. Os dados completos foram entregues ao promotor Alexandre Murilo Graça nesta terça-feira (4/5). As novas diligências, como intimações para depor, só serão feitas após a análise e interpretação dos dados recebidos.

