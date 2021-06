MPRJ terá apoio de peritos oficiais de São Paulo para atuarem no caso da Chacina do Jacarezinho

A força-tarefa que investiga a Chacina do Jacarezinho terá ajuda da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC) do Estado de São Paulo, órgão que não é subordinado à polícia paulista edit

247 - A força-tarefa que investiga a Chacina do Jacarezinho, que deixou 28 mortos na favela do Rio de Janeiro durante operação da Polícia Civil no dia 6 de maio, terá ajuda da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC) do Estado de São Paulo.

O órgão não é subordinado à polícia paulista. O pedido de cooperação foi feito pelo Ministério Público do Rio (MPRJ).

Os promotores pedem perícia de confronto balístico nas armas apreendidas com os policiais civis que participaram da chacina.

