MST denuncia notícias falsas de bolsonaristas que acusam movimento de ser "terrorista"

247 - O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em nota divulgada à imprensa, repudiou as notícias falsas disparadas pela campanha da deputada bolsonarista e candidata à reeleição Bia Kicis (PL), que acusam o MST de ser “terrorista”.

O MST denuncia um vídeo divulgado nas redes sociais da Kicis em que ela apresenta um suposto “ex-MST”, que declara que “o MST nada mais é do que um grupo terrorista para cumprir propósitos revolucionários do PT e da esquerda. Eles estão armados até os dentes”.

Além do repúdio, o MST informou que Pedro Poncio, que se diz um ex-integrante do Movimento, nunca pertenceu ao MST.

“O MST sempre foi um Movimento pacífico, em favor dos direitos da classe trabalhadora e empenhado em um projeto popular para o Brasil. E tomará todas as medidas legais cabíveis para combater o fascismo, a indústria da desinformação, bem como a criminalização dos movimentos sociais”, diz a nota.

Leia a nota na íntegra

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) manifesta sua indignação contra as notícias falsas propagandeadas em material de campanha da candidata a deputada federal Bia Kicis, do Partido Liberal (PL).

O vídeo que circula pelas redes sociais com a candidata citada, apresenta junto a Kicis um sujeito que se diz “Ex-MST”, Pedro Poncio. Ele menciona que “cresceu em assentamentos e acampamentos do MST”, e declara que “o MST nada mais é do que um grupo terrorista para cumprir propósitos revolucionários do PT e da esquerda. Eles estão armados até os dentes”.

Diante deste conteúdo produzido por bolsonaristas que buscam criminalizar o Movimento, o MST reafirma que é sim uma organização revolucionária em favor da democratização do acesso à terra, por meio da Reforma Agrária Popular.

Porém, denunciamos as falsas acusações de que o Movimento seja “terrorista” ou mesmo “que esteja armado até os dentes”, como foi mencionado por Poncio. E reafirmamos também que ele nunca pertenceu ao Movimento.

O MST sempre foi um Movimento pacífico, em favor dos direitos da classe trabalhadora e empenhado em um projeto popular para o Brasil. E tomará todas as medidas legais cabíveis para combater o fascismo, a indústria da desinformação, bem como a criminalização dos movimentos sociais.

Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

8 de setembro de 2022

